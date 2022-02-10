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Sakarya'da kivi tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da kivi tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

10.02.2022 15:34
Sakarya'da kivi tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

D-650 Karasu-Adapazarı kara yolunda Karasu yönüne giden A.O. idaresindeki 54 PP 710 plakalı otomobil, Tepetarla mevkisinde kontrolden çıkarak kivi tarlasına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.O. ve S.O. yaralandı. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Örnekköy, Otomobil, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kivi tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kivi tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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