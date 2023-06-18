Sakarya'da kızını sınava yetiştirmek için hız yapan baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da kızını sınava yetiştirmek için hız yapan baba hayatını kaybetti

18.06.2023 22:00

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kızını sınava yetiştirmek için hız yapan ve kazada hayatını kaybeden Zafer Kılıç'ın bir hafta önce yeniden baba olduğu öğrenildi. Kaza sonucu kızı yaralanan Kılıç'ın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde gerçekleşen kazada, kızını üniversite sınavına yetiştirmek için hız yapan Zafer Kılıç idaresindeki cip, yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak duvara çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zafer Kılıç'ın hayatını kaybettiğini, cipte bulunan kızı Eslem Nur K.'nin ise yaralandığını belirledi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kız hastaneye sevk edilirken, baba Kılıç'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Sınava yetiştirmek için hız yapan baba hayatını kaybetti

BİR HAFTA ÖNCE YENİDEN BABA OLMUŞ

Babalar Günü'nde yaşanan acı verici kazaya ilişkin inceleme devam ederken hayatını kaybeden Kılıç'ın bir hafta önce yeniden baba olduğu öğrenildi.

Sınava yetiştirmek için hız yapan baba hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • RESUL ŞEN: Allahım bu nasıl bir acı. Sen ailesine sabır ver ?? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba trafik kazasında hayatını kaybetti Kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan baba trafik kazasında hayatını kaybetti

Zafer Kılıç, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kızını sınava yetiştirmek için hız yapan baba hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kızını sınava yetiştirmek için hız yapan baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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