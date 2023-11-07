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Genç kızlar saç saça baş başa birbirine girdi! Diğerinin elindeki silah dehşete düşürdü - Son Dakika

Genç kızlar saç saça baş başa birbirine girdi! Diğerinin elindeki silah dehşete düşürdü

Son Güncelleme: 07.11.2023 03:52

Sakarya'da iki genç kız arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın saniye saniye görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde genç bir kız, elindeki silahla hemcinsine saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

SAÇ SAÇA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olay, Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları değerlendirilen iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi.

Genç kızlar saç saça baş başa birbirine girdi! Diğeri silaha sarıldı

ELİNDEKİ TABANCAYLA KAÇTI

Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Genç kızlar saç saça baş başa birbirine girdi! Diğeri silaha sarıldı
Kaynak: İHA

Sakarya, kavga, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızlar saç saça baş başa birbirine girdi! Diğerinin elindeki silah dehşete düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızlar saç saça baş başa birbirine girdi! Diğerinin elindeki silah dehşete düşürdü - Son Dakika
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