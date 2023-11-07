Genç kızlar saç saça baş başa birbirine girdi! Diğerinin elindeki silah dehşete düşürdü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde genç bir kız, elindeki silahla hemcinsine saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

SAÇ SAÇA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Olay, Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci oldukları değerlendirilen iki genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda gençler saç saça baş başa birbirlerine girdi.

ELİNDEKİ TABANCAYLA KAÇTI

Çevredekilerin müdahalesi ile kavga sona ererken, elinde tabanca bulunan genç kız kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.