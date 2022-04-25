Sakarya'da kolye olarak kullanılan tek atımlık silah ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kolye olarak kullanılan tek atımlık silah taşıyan şüpheli gözaltına alındı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, devriye sırasında Sahil Caddesi'nde şüphelendiği G.Ç'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada, kolye olarak kullanılan 7,65 mm çapında tek atımlık el yapımı silah ele geçirildi.
Şüpheli G.Ç. daha sonra bekçilerce karakola götürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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