Sakarya'da konserde çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da konserde çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı

29.05.2022 19:18
Sakarya'da konserde çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde çıkan silahlı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı, yakalanan zanlı tutuklandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun konserinde çıkan silahlı kavgada biri çocuk 2 kişi yaralandı, yakalanan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, dün ilçedeki festival kapsamında düzenlenen konserde E.Ö. ile M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada E.Ö, M.T'nin bacağına silahla ateş etti. Yaralanan M.T'ye ilk müdahaleyi olay yerindeki zabıta ve polis ekipleri yaptı.

M.T, 112 Acil Sağlık ekibince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada konser alanındaki bebek arabasında bulunan 3 yaşındaki E.F'nin ağlaması üzerine ailesi, çocuğun da yaralandığını fark etti.

İlçedeki hastaneye götürülen küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Zanlı E.Ö, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'da konserde çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı
Sakarya'da konserde çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da konserde çıkan silahlı kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı - Son Dakika


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