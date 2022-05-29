Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

29.05.2022 08:37
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde Cengiz Kurtoğlu sahnedeyken silahlı kavga çıktı. Silahla vurulan 1 kişi ve seken kurşundan 1 çocuk yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece, Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde meydana geldi. Cengiz Kurtoğlu'nun sahnede olduğu sırada M.T. ile 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında tabancasını ateşleyen kişi M.T.'yi silahla vurarak yaraladı. Seken kurşunlardan biri de 3 yaşındaki E.F. isimli çocuğu yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E. F. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrasında Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı
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Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı Cengiz Kurtoğlu konserinde silahlı kavga: 1'i bebek 2 kişi yaralandı Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü Sakarya'daki trafik kazasında 2 kişi öldü
Kaynak: DHA

Hisarcık, Kaynarca, Sakarya, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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