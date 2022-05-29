Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2) - Son Dakika
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Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2)

29.05.2022 19:35
Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDISakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde çıkan silahlı kavgada Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlarıyla birlikte E.Ö. ve İ.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düzenlenen Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali'nin kapanış konserinde çıkan silahlı kavgada Kaynarca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlarıyla birlikte E.Ö. ve İ.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İ.K. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.Ö. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı kavgada yaralanan 2 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Kaynarca, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da konserde silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı (2) - Son Dakika
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