Sakarya'da konsere giden çiftin evinden 600 bin liralık ziynet eşyası çalındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde konsere giden çiftin evinden yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Orta Mahalle Yıldız Sokak'ta konserden dönen Arda ve Hilal Acar çifti, evlerine hırsız girdiğini fark edince durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede evden yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası çalındığı belirlendi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.