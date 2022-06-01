Sakarya'da kontrolden çıkan cip duvara çarpıp takla attı! Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü hafif yara alarak kurtuldu - Son Dakika
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Sakarya'da kontrolden çıkan cip duvara çarpıp takla attı! Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü hafif yara alarak kurtuldu

01.06.2022 09:35

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir alt geçitte kontrolden çıkan cip, duvara çarpıp takla attı. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan sürücü, kazayı hafif yara alarak atlattı.

Sakarya'da Yeni Cami istikametinden Atatürk Spor Salonu istikametine ilerlemekte olan E.E. idaresindeki lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

DUVARA ÇARPAN ARAÇ TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan araç, duvara çarparak takla attı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araç içerisinden çıkartılan yaralıya ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince gerçekleştirildi. Cipin hurdaya dönmesiyle neticelenen kazayı hafif yaralı atlatan E.E., hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yeni Cami, Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da kontrolden çıkan cip duvara çarpıp takla attı! Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü hafif yara alarak kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kontrolden çıkan cip duvara çarpıp takla attı! Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü hafif yara alarak kurtuldu - Son Dakika
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