Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , kaza kırım ve polis ekipleri sevk edildi.

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