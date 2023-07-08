Sakarya'da köpeği öldüren şüpheli ve sahibi tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da köpeği öldüren şüpheli ve sahibi tutuklandı

Sakarya'da köpeği öldüren şüpheli ve sahibi tutuklandı

08.07.2023 19:01

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir eğlence merkezinin önünde kendisine saldıran köpeği öldüren şüpheli ve köpeğin sahibi tutuklandı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.O. 'Meskun mahalde ateş etme', '6136 Sayılı Kanuna' ve '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisine saldıran köpeği tabancayla öldüren şüpheli ve köpeğin sahibi tutuklandı.

Karasu gazinolar bölgesi mevkisindeki bir eğlence merkezinin önünde İ.K'ye ait ve ağaca bağlı olan köpek, yoldan geçen M.O'ya saldırdı.

Kısa bir süre sonra tekrar bölgeye gelen M.O, ağaca bağlı duran köpeği tabancayla ateş ederek öldürdü.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri M.O. ve köpeğin sahibi İ.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.O. "Meskun mahalde ateş etme", "6136 Sayılı Kanuna" ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefetten, köpeğin sahibi İ.K. ise yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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