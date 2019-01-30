Sakarya'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası
48 dakika önce
Sakarya'da iki köpeğin zehirli et verilerek öldürüldüğü iddia edildi.
Sakarya
'da iki köpeğin zehirli et verilerek öldürüldüğü iddia edildi.
Karaçalılık Mahallesinde Mecit ve Ayşe Güner çiftine, komşuları tarafından evlerinin bahçesinde baktıkları iki köpeğin hareketsiz olduğu haber verildi.
Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce verilen zehirli ettin dolayı öldükleri iddia edilen köpekleri gören Güner çifti, üzüntü yaşadı.
Mecit Güner, yaptığı açıklamada, köpekleri yavruyken alıp beslemeye başladıklarını belirterek, "Oğlum çok sevmişti. Öyle bakıyordum. Bahçemdeydi. Küçük olan 1, diğeri 5 yaşındaydı. Kimseye zararları yoktu. Çok acıklı bir durum." ifadesini kullandı.
Ayşe Güner de köpeklerin kimseye zararının olmadığını ifade ederek, "Elimizde büyüdüler. Çok acı. Bu köpeklere eziyet yapılır mı? Kim yaptıysa yazıklar olsun. Oğlum çok üzülüyor. Bunu yapanlar bulunsun. Cezalandırılsın." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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