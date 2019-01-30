Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

Sakarya'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası

48 dakika önce

Sakarya'da iki köpeğin zehirli et verilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Sakarya'da Köpeklerin Zehirlendiği İddiası, System.String[]
Sakarya'da iki köpeğin zehirli et verilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Karaçalılık Mahallesinde Mecit ve Ayşe Güner çiftine, komşuları tarafından evlerinin bahçesinde baktıkları iki köpeğin hareketsiz olduğu haber verildi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce verilen zehirli ettin dolayı öldükleri iddia edilen köpekleri gören Güner çifti, üzüntü yaşadı.

Mecit Güner, yaptığı açıklamada, köpekleri yavruyken alıp beslemeye başladıklarını belirterek, "Oğlum çok sevmişti. Öyle bakıyordum. Bahçemdeydi. Küçük olan 1, diğeri 5 yaşındaydı. Kimseye zararları yoktu. Çok acıklı bir durum." ifadesini kullandı.

Ayşe Güner de köpeklerin kimseye zararının olmadığını ifade ederek, "Elimizde büyüdüler. Çok acı. Bu köpeklere eziyet yapılır mı? Kim yaptıysa yazıklar olsun. Oğlum çok üzülüyor. Bunu yapanlar bulunsun. Cezalandırılsın." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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