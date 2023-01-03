Sakarya'da korkunç kaza: Motosikleti ikiye bölünen sürücü öldü, otomobili takla atan şoför yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sakarya'da korkunç kaza: Motosikleti ikiye bölünen sürücü öldü, otomobili takla atan şoför yaralanarak hastaneye kaldırıldı

03.01.2023 08:33

Sakarya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada motosiklet ortadan ikiye ayrılırken, araç ise 200 metre sürüklenip takla attı. Korkunç kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ise yaralandı.

Erenler ilçesi D-100 kara yolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

200 METRE SÜRÜKLENİP TAKLA ATTI

Meydana gelen kaza neticesinde motosiklet ikiye bölünürken hafifi ticari araç yaklaşık 200 metre sürüklenerek takla attı. Kaza sebebiyle araç sürücüsü yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet ikiye bölündü, hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI FENALAŞTI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden şahsın yakınları ise bölgeye gelerek sinir krizleri geçirdi. Savcı incelemesinin ardından şahsın cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da korkunç kaza: Motosikleti ikiye bölünen sürücü öldü, otomobili takla atan şoför yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da korkunç kaza: Motosikleti ikiye bölünen sürücü öldü, otomobili takla atan şoför yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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