Erenler ilçesi D-100 kara yolu, Nakışlar Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, sürücülerinin ismi henüz belli olmayan hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı.

Kaynak: İHA

Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sakarya'da korkunç kaza: Motosikleti ikiye bölünen sürücü öldü, otomobili takla atan şoför yaralanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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