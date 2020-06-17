Sakarya'da korona virüsten hastanede yatan sayısı 20'lere düştü - Son Dakika

Sakarya'da korona virüsten hastanede yatan sayısı 20'lere düştü

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir için veda töreni düzenlendi.

Sakarya'da korona virüsten hastanede yatan sayısı 20'lere düştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir için veda töreni düzenlendi. Vali Nayir veda töreninde yaptığı açıklamada, korona virüs kapsamında Sakarya'daki hastanelerde yatan hasta sayısının 20'lere kadar düştüğünü belirtti.


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanarak yerini Elazığ Valisi Çetin Oktay Yıldırım'a bırakan Ahmet Hamdi Nayir için Sakarya Valilik Kampüsünde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak bir veda töreni düzenlendi. Sakarya'da 19 ay gören yapan Vali Nayir, törene katılan herkesten helallik isteyerek Sakarya'ya veda etti. Veda törenine bürokratlar, siyasetçiler, protokol, STK başkanları, valilik personeli ve sevenleri katıldı. Düzenlenen törende veda konuşmasının yanı sıra korona virüs salgını nedeni ile hastanede tedavi gören kişi sayısının azaldığını belirten Nayir, dün akşam itibari ile hastanede yatan kişi sayısının 20 olduğunu kaydetti.


Gönlümüzün bir köşesini bırakarak ayrılıyoruz


Veda töreninde konuşan Ahmet Hamdi Nayir, "19 ay görev yapmış olduğumuz güzel Sakarya'mızdan bugün itibari ile fiilen ayrılıyoruz, dün hukuken ayrılmıştım. Ülkemize, şehrimize ait güzel zenginlikleri hissettik burada. İnşallah rehberimizde kayıtlı bir sürü dostumuz var, irtibatımız devam edecek. Bugünün manasına da uygun olarak sosyal mesafe kuralları içerisinde devam etmiş olacağız. Bize bu fırsatı veren devletimize, burayı da tanımamıza vesile olan başta Cumhurbaşkanımızın kararı ile geldik ve hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim açımızdan gelişimiz ne kadar normal ise gidişimizde o kadar normal. Hayat felsefesi olarak bittiğine üzülmeyeceksin, yaşandığına sevineceksin düsturu bizim düsturu. Burada yaşadıklarımız bizi sevindiriyor, burada kurduğumuz dostluklar bizi sevindiriyor. Ülkemizin bu güzel köşesini tanımış olmak bizi mutlu ediyor. Ayrılırken de elbette bir burukluğumuz oluyor, dostlardan ayrılmanın getirdiği bir burukluk. Ama inanıyoruz ki irtibatımız devam edecek sizlerle, yine görüşeceğiz. Buradan gelecek sağlık, sıhhat haberleri bizleri mutlu edecek. Her yerde olduğu gibi gönlümüzün bir köşesini burada bırakarak ayrılıyoruz dostlarımızdan" dedi.


Hastanede yatan hasta sayısı 20'lere düştü


Korona virüs kapsamında hastanelerde yatan hasta sayısının 20'lere düştüğünü belirten Nayir, "Ben bugüne kadar bana verdiğiniz desteklere, başta yakın çalışma arkadaşlarıma, buradaki STK'lara, siyasi temsilcilere, sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük destek gördüm, sıkıntılı günlerde yaşadık. Belki dünyanın 100-200 yılında görebileceği bir salgını da yaşadık. Bu süreç içerisinde de herkes destek oldu, en başta sağlık teşkilatımız olmak üzere herkes fedakarlıkta bulundu ve elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştı. İyi bir noktada bırakıyoruz, dün akşam itibari ile hastanede yatan sayımız 20'lere düştü. ve yaşanan artış büyük oranda azalmıştı, ama risk devam ediyor. Hala maske, mesafe ve hijyen şartlarını korumamız gerekiyor, yoksa geriye dönüş her an mümkün. Bu konuda da ben Sakarya halkının bugüne kadar göstermiş olduğu hassasiyeti, bundan sonra da göstereceğine inanıyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Ahmet Hamdi Nayir, Koronavirüs, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da korona virüsten hastanede yatan sayısı 20'lere düştü - Son Dakika

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