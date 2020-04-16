Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi

Taburcu edilen hastalar sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

SAÜEAH Personeli Hemşire Zeynep Keser: "Tedavi yaparken alkışlar bizeydi, şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için"

SAKARYA - Sakarya'da korona virüsü yenen hastalar tedavi gördükleri hastaneden sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanarak taburcu ediliyor. Uğurlanan vatandaşların mutlulukları adeta gözlerinden okunurken, SAÜEAH Personeli Hemşire Zeynep Keser'in salgınla mücadelede kapsamında sağlık çalışanlarının hislerini dile getirdiği paylaşımda ise, "Personeli Hemşire Zeynep Keser'in salgınla mücadelede kapsamında sağlık çalışanlarının hislerini dile getirdiği paylaşımda" ifadelerine yer verdi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere korona virüs nedeniyle hastanelerde tedavi gören hastalar, sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. SAÜEAH'ta tedavileri tamamlanan hastalar sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına yakalanarak tedavi altına alınan hastaların büyük bir bölümü hastalığı atlatmayı başardı. Gencinden yaşlısına birçok insanın hastalığı yenerek taburcu olması aileleri başta olmak üzere sağlık çalışanlarını da mutlu etmekte. Hastaların iyileşebilmesi için canla başla çalışan sağlık çalışanları bu süreçte sağlığına kavuşarak taburcu ettikleri her hastanın kendilerine en büyük moral kaynağı olduğunu dile getiriyor. Korona hastalarının tedavi gördüğü servislerde hastalar ile sağlık personeli arasında duygusal anlar da yaşanıyor. Kimi hastalar hastalıkla mücadeleyi hafif şekilde atlatırken kimi hastalar ise zorlu bir tedavi süreci geçiriyor. Sağlığına kavuşarak hastanedeki tedavisini tamamlayan hastalar, sağlık personeline dualar ederek teşekkürlerini iletiyor.

Alkışlarla uğurlanan vatandaşların mutlulukları gözlerine yansıdı

Taburcu edilen vatandaşların evlerinde belli bir süre daha izole olmaları gerektiğinde uyarılarda bulunan sağlık personeli, iyileşen hastaları alkışlarla uğurlarken, hastaneden taburcu edilen vatandaşların ise mutlulukları adeta gözlerine yansıdı.

Tedavi yaparken alkışlar bizeydi, şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için

Öte yandan, SAÜEAH Personeli Hemşire Zeynep Keser'in salgınla mücadelede kapsamında sağlık çalışanlarının hislerini dile getirdiği paylaşımda ise, "Ayse Teyze, Gülsüm Abla, Mahmut Amca, Kenan abi ve nice salgın hastalığa yakalanmış değerli vatandaşlarımız. hastanemize gelirken korku dolu gözleriniz, telaşlı ve panik halinizi bizlerde yaşadık, ortak olduk acınıza. Elimizde olan imkanlarla oluşturduğumuz pandemi kliniklerinde ihtiyacınız olan tedaviyi yaparken ümit yeşerdi gönlünüzde. Allah razı olsun kızım, oğlum, iyi ki varsınız derken de bizim gönlümüzde gelecek güzel günlerin umudu yeşerdi. Sağlık Bakanlığımızın bir neferi olarak sağlık ihtiyaçlarınızı karşılarken annemiz, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz arkamızda kaldı. Onlarla aramızda mesafe koyarken, sizlere verdiğimiz ilgiyle avunduk. Sizler de yakınlarınızı arkanızda bırakırken bizleri gönülden kucakladınız. Şimdiye kadar dünyanın ve ülkemizin başına gelmemiş olan başımıza geldi ve siz savaşı kazandınız. Bizler de görevimizi yapmakla sizleri kazandık. Tedavi yaparken alkışlar bizeydi. Şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için" ifadelerine yer verdi.