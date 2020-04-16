Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi

6 saat önce

Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi Taburcu edilen hastalar sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı SAÜEAH Personeli Hemşire Zeynep Keser: "Tedavi yaparken alkışlar bizeydi, şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için" Sakarya'da korona virüsü yenen...

Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi

Taburcu edilen hastalar sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

SAÜEAH Personeli Hemşire Zeynep Keser: "Tedavi yaparken alkışlar bizeydi, şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için"

SAKARYA - Sakarya'da korona virüsü yenen hastalar tedavi gördükleri hastaneden sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlanarak taburcu ediliyor. Uğurlanan vatandaşların mutlulukları adeta gözlerinden okunurken, SAÜEAH Personeli Hemşire Zeynep Keser'in salgınla mücadelede kapsamında sağlık çalışanlarının hislerini dile getirdiği paylaşımda ise, "Personeli Hemşire Zeynep Keser'in salgınla mücadelede kapsamında sağlık çalışanlarının hislerini dile getirdiği paylaşımda" ifadelerine yer verdi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere korona virüs nedeniyle hastanelerde tedavi gören hastalar, sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. SAÜEAH'ta tedavileri tamamlanan hastalar sağlık personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına yakalanarak tedavi altına alınan hastaların büyük bir bölümü hastalığı atlatmayı başardı. Gencinden yaşlısına birçok insanın hastalığı yenerek taburcu olması aileleri başta olmak üzere sağlık çalışanlarını da mutlu etmekte. Hastaların iyileşebilmesi için canla başla çalışan sağlık çalışanları bu süreçte sağlığına kavuşarak taburcu ettikleri her hastanın kendilerine en büyük moral kaynağı olduğunu dile getiriyor. Korona hastalarının tedavi gördüğü servislerde hastalar ile sağlık personeli arasında duygusal anlar da yaşanıyor. Kimi hastalar hastalıkla mücadeleyi hafif şekilde atlatırken kimi hastalar ise zorlu bir tedavi süreci geçiriyor. Sağlığına kavuşarak hastanedeki tedavisini tamamlayan hastalar, sağlık personeline dualar ederek teşekkürlerini iletiyor.

Alkışlarla uğurlanan vatandaşların mutlulukları gözlerine yansıdı

Taburcu edilen vatandaşların evlerinde belli bir süre daha izole olmaları gerektiğinde uyarılarda bulunan sağlık personeli, iyileşen hastaları alkışlarla uğurlarken, hastaneden taburcu edilen vatandaşların ise mutlulukları adeta gözlerine yansıdı.

Tedavi yaparken alkışlar bizeydi, şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için

Öte yandan, SAÜEAH Personeli Hemşire Zeynep Keser'in salgınla mücadelede kapsamında sağlık çalışanlarının hislerini dile getirdiği paylaşımda ise, "Ayse Teyze, Gülsüm Abla, Mahmut Amca, Kenan abi ve nice salgın hastalığa yakalanmış değerli vatandaşlarımız. hastanemize gelirken korku dolu gözleriniz, telaşlı ve panik halinizi bizlerde yaşadık, ortak olduk acınıza. Elimizde olan imkanlarla oluşturduğumuz pandemi kliniklerinde ihtiyacınız olan tedaviyi yaparken ümit yeşerdi gönlünüzde. Allah razı olsun kızım, oğlum, iyi ki varsınız derken de bizim gönlümüzde gelecek güzel günlerin umudu yeşerdi. Sağlık Bakanlığımızın bir neferi olarak sağlık ihtiyaçlarınızı karşılarken annemiz, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz arkamızda kaldı. Onlarla aramızda mesafe koyarken, sizlere verdiğimiz ilgiyle avunduk. Sizler de yakınlarınızı arkanızda bırakırken bizleri gönülden kucakladınız. Şimdiye kadar dünyanın ve ülkemizin başına gelmemiş olan başımıza geldi ve siz savaşı kazandınız. Bizler de görevimizi yapmakla sizleri kazandık. Tedavi yaparken alkışlar bizeydi. Şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için" ifadelerine yer verdi.

Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı? Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 20:40:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da korona virüsü yenen vatandaşlar alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]