Sakarya'da koronavirüs çalışmaları - Son Dakika

Sakarya'da koronavirüs çalışmaları
6 saat önce
Ferizli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üst vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Ferizli ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 65 yaş üst vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Ceylandere Mahallesi Muhtarı Ceyhan Keleş ve beraberindekiler, 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, koronavirüs ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri hatırlattı.
Ziyaretleri, cami imamlarıyla gerçekleştiren Keleş, yaşlılara çeşitli ikramlarda bulundu ve ikinci bir duyuruya kadar kesinlikle dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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