Sakarya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, kurumun yapacağı yatırım ve yapım işi olan tüm ihaleleri mayıs ayına ertelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında, belediyenin tüm ihalelerinin mayıs ayının ilk haftasına ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, ihalelerin ertelenmesinin yanı sıra kamusal alanlarda, cadde ve sokaklarda, park, bahçe gibi toplumun sıklıkla bulunduğu adreslerin sürekli dezenfekte edildiği belirtildi.

İlçe belediyeleri ve kaymakamlıkların yürüttüğü Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına Yaşlı Destek Merkezi ile destek sağlandığı, 65 yaş ve üstü yaşların ihtiyaç ve taleplerine çözümler üretildiği ifade edildi.

Kriz masası ile mücadelenin daha etkin ve verimli bir şekilde yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dezenfekte otomatlarının yanı sıra 'Evde Kal' çağrısı her fırsat ve ortamda vatandaşlara ulaştırılmaya çalışılıyor. Ayrıca hijyen için su kesintisine mahal verecek tüm çalışmalar durduruldu. Büyükşehir Belediyesi olarak 'Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir' anlayışıyla çalışmaya devam edecek, hep birlikte başaracağız."