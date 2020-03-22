Sakarya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait hizmet binaları dezenfekte ediliyor.

Çalışanlar, çiftçiler ve misafirlerin güvenliği için ekipler Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliği ve diğer hizmet binalarındaki servis odaları ve toplu kullanım alanlarını, detaylı temizleyerek dezenfekte etti.

Özellikle sık ve ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak üzere ofislerde hijyen ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Hijyen şartlarına uyulması için en üst düzeyde tedbir alınırken, konuyla ilgili kurum personeline de bilgi veriliyor.