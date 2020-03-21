Sakarya'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları - Son Dakika
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Sakarya'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları

6 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların geri getirilmesi ve diğer illerle birlikte kentteki KYK yurtlarına yerleştirilmesi ihtimaline karşı kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sakarya'da koronavirüse karşı önlem çalışmaları, System.String[]

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların geri getirilmesi ve diğer illerle birlikte kentteki KYK yurtlarına yerleştirilmesi ihtimaline karşı kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ile yurt müdürleri hazır bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, birçok ilde olduğu gibi ihtimal dahilinde Sakarya'daki KYK yurtlarında da 14 günlük gözlem ve kontrol sürelerine dair alınan tedbirlerle yapılacak çalışmaların görüşüldüğü aktarılan toplantıda, Vali Nayir'in, hangi yurtların kullanılacağı ve yurtların son durumları hakkında bilgiler aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Nayir, salgın hastalıkla mücadele kapsamında devlet tarafından her alanda çok önemli tedbirler alındığına dikkati çekti.

Konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ile iş birliğini ele aldıklarını ifade eden Nayir, zorunlu haller dışında evden çıkılmaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve özellikle salgın hastalık riski taşıdığından toplu olarak askere uğurlama törenlerinin yapılmaması kararına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erenler Belediyesinden yaşlılara dezenfekte hizmeti

Erenler Belediyesi Temizlik İşleri ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri, ilçede 65 yaş ve üstü, desteğe ihtiyacı olan vatandaşların evlerinde dezenfekte çalışması yaparak kolonya ve maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Virüse karşı yaşlılarımızın yanındayız, uzmanların yaptığı açıklamalarda virüsten en çok etkilenen grubun 65 yaş ve üstü, desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımız olduğu ifade ediliyor, bu kapsamda biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğinin altını çizerek, herkesin toplum sağlığı için uyarılara ve kanunlara uymaları gerektiğini hatırlattı.

Ahmet Hamdi Nayir, Rauf Ulusoy, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:40 Kaynak: AA

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