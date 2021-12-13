Sakarya'da KOSGEB desteği alan girişimci kadın pet shop açtı - Son Dakika

Sakarya'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) destek alan girişimci Şeyma Nur, pet shop dükkanı açtı.

Adapazarı ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Nur, KOSGEB'in girişimcilik eğitiminin ardından aldığı destekle evcil hayvanlara yönelik ürünlerin satıldığı iş yeriyle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Şeyma Nur, AA muhabirine, evde boş durmaktan canının sıkıldığını belirterek, kurslara katılarak sertifika aldığını, bir yıl önce de iş yerini açtığını anlattı.

Eşinden çok büyük destek gördüğünü aktaran Nur, "Bütün kadınların benim gibi bir şeyler başarabilmesini istiyorum. Hiçbir şey için geç olmadığını düşünüyorum. İnsan istedikten sonra her şeyi başarır." dedi.