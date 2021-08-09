Sakarya'da Kovid-19 ile mücadelede gençleri teşvik için ödüllü aşı kampanyası - Son Dakika

Sakarya Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gençlerin aşıya teşvik edilmesi amacıyla ödüllü kampanya başlattı.

Valiliğin Twitter hesabından "Sağlıkiçinhepimiziçin" başlığıyla yapılan paylaşımda, gençlerin aşı olmaya teşvik edilmesi amacıyla 10-31 Ağustos tarihleri arasında kampanya düzenlendiği bildirildi.

Ödüllü kampanyanın çekişinin 17-25 yaş grubundan ilk kez Kovid-19 aşısı olanlar arasından yapılacağı belirtilen paylaşımda, 15 kişiye telefon, 30 kişiye tablet ve 50 kişiye kulaklık hediye edileceği aktarıldı.

Çekilişe katılmak için gerekli koşulların sıralandığı paylaşımda, "En güçlü tedbir aşı" ve " Aşılı gençlerimizle sağlıklı yarınlara" başlıklarıyla gençler aşı olmaya davet edildi.