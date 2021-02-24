Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 68 noktada karantina uygulanıyor - Son Dakika

Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 68 noktada karantina uygulanıyor

24.02.2021 21:49
Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 68 noktada karantina uygulanıyor, System.String[]

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 476 kişinin yaşadığı 68 noktada karantina uygulandığı bildirildi.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 476 kişinin yaşadığı 68 noktada karantina uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte salgınla mücadelenin titizlikle ve kararlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Tedbirlere hassasiyetle uyulması çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 salgını ile mücadelemiz kapsamında ilimiz genelinde bugün itibarıyla 476 kişinin yaşadığı 3 site, 11 apartman ve 54 müstakil ev olmak üzere toplam 68 yerleşim biriminde karantina tedbiri uygulanmaktadır."

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kovid-19 nedeniyle 68 noktada karantina uygulanıyor - Son Dakika


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