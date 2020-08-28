Sakarya'da Kovid-19 Sağlık Destek Hattı hizmete girdi - Son Dakika

Sakarya'da Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Kovid-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi kuruldu.
Merkezi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, telefonla bir koronavirüs hastasını bilgilendirdi.
Çağrı merkezinin, Kovid-19 hastalarının özel sorularına yanıt vermek, sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak, sağlık kurumları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulduğunu dile getiren Öğütlü, çağrı merkezinde bir Kovid-19 hastasının telefonunu karşılayarak bilgilendirmede bulundu.
Öte yandan, "0264 251 34 54" numaralı direkt hattan ve "0264 251 35 50" numaralı santral telefonunun dahili "1416-1432-1465-1533-1536" numaralarından hizmet veren merkezin, ilçe sağlık müdürlüklerinde de hizmete girdiği bildirldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:33 - Kaynak: AA
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