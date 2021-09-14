Sakarya'da Kovid-19 tedavisi gören doktor yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören doktor Hasan Feyzi Katıöz, hastanede hayatını kaybetti.

Kentteki bir özel hastanede ortopedi uzmanı olarak görev yapan Katıöz, yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19 tedavisi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Katıöz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katıöz'ün cenazesi yarın görev yaptığı hastane önünde yapılacak törenin ardından memleketi Manisa'ya gönderilecek.