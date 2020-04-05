Sakarya'da Kovid-19 tedbir ve uygulamaları sürüyor - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında araç giriş ve çıkışlarının yasaklanması nedeniyle Düzce ile bağlantılı Hendek ilçesinde tüm sınır yollar kapatıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Düzce ile sınır komşusu olan Hendek'te bulunan kontrolsüz yollara, Sakarya'ya giriş çıkış yasağı gelmesinin ardından Düzce İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince hafriyat döküldü.

Öte yandan genelge kapsamında Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri de kapatıldı.

Otoyoldaki bir dinlenme tesisinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekiplerinin, güzergahı kullanan sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yapacağı, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı seyahat izni olmayan vatandaşlara müsaade etmeyeceği öğrenildi.