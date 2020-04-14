Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini inceledi, denetimlere katıldı.

Kert merkezindeki Çark Caddesi'ne gelen Kaya, polislerden bilgi aldı.

Çark Caddesi'ndeki iş yerlerinin, İlçe Hıfzıssıha Kurulunca alınan kapatma karanına uyup uymadığını denetleyen Kaya, meslektaşlarına görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Eski Stadyum Kavşağı mevkisindeki uygulama noktasına gelen Kaya, denetimlere katıldı, hastaneden kontrolden dönen ve maskesi bulunmayan bir kişiye maske verdi, kız çocuğuna ise oyuncak hediye etti.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, polislerin denetlemelerini sahada görmek ve onlara moral vermek için uygulamalara katıldığını söyledi.

Sakarya polisi olarak alanda olduklarını, yaya ve motorize polis sayısını artırdıklarını belirten Kaya, "Marketleri, pazar yerlerini çok sıkı bir şekilde denetliyoruz. Bu sadece kamusal alanlarda tedbirlere uymakla önlenebilecek salgın değil. Aynı zamanda özel hayatlarımızda da kurallara dikkat etmeliyiz, kurallara uymalıyız." diye konuştu.

Kaya, bu süreci en az hasarla geçirmeyi dileyerek, "Çark Caddesi çok kalabalık olan bir caddemiz ama şu anda kimse yok. Dileğim odur ki; bu salgın bir an önce bitsin ve Sakaryasporumuz da şampiyon olsun, bütün halkımızla orada hep birlikte şampiyonluğu kutlayalım." ifadelerini kullandı.

Tedbir ve denetimlerin salgının biteceği zamana kadar devam edeceğini anlatan Kaya, kurallara ve tedbirlere uymayanlara kademeli olarak cezai işlem uygulandığını kaydetti.