Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 8 bin 192 kişiye karantina uygulanıyor - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan karantinalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilimiz genelinde bugün itibarıyla 17 apartman ve 2 bin 612 evde toplam 8 bin 192 kişiye karantina tedbiri uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgınla mücadelenin tavizsiz ve kararlı şekilde sürdürüleceği kaydedildi.