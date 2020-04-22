Sakarya'da Kovid-19'u yenen kadın alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kadın, alkışlarla taburcu edildi.

Eşi koronavirüs dolayısıyla tedavi gören 47 yaşındaki Halime Mağlıç, 18 Nisan'da tat ve koku kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Mağlıç, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi altına alındı.

Mağlıç, 5 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrılan Mağlıç, bu sırada duygusal anlar yaşadı. Mağlıç, ilgilerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanları da kadına 14 gün boyunca evinde kendi izolasyonunu sağlaması uyarısında bulundu.