Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen Kur'an kursunda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Sakarya'da Kovid-19 vakası görülen Kur'an kursunda yüz yüze eğitime ara verildi
17.03.2021 08:47
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yatılı bir Kur'an kursunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yatılı bir Kur'an kursunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.
İlçede 49 öğrencinin eğitim gördüğü yatılı Kur'an kursunda bir öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kursta yüz yüze eğitime 10 gün ara verilmesini kararlaştırdı.
Kurul ayrıca kurstaki diğer öğrencilerin ailelerine haber verilerek evlerinde izole olmalarını ve söz konusu kursun pansiyonunun kapatılmasını karara bağladı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurs etrafında güvenlik önlemi aldı.
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