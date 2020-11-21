Sakarya'da KPSS için toplu taşımalar çalışmaya devam edecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yarın yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tüm belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kısıtlama saatine kadar özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerinin çalışacağı kaydedildi.

Toplu taşıma araçlarının, 22 Kasım Pazar günü KPSS'ye girecek öğrencilerin bir aksaklık yaşamamaları için kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceği aktarılan açıklamada, "Tüm öğrencilere başarılar diliyor, oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek adına toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda hassasiyet bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.