Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı

06.06.2022 22:43
Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kayıp olarak aranan kuaförün cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kayıp olarak aranan kuaförün cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaali'de 25 Nisan'dan beri haber alınamayan Savaş Aydoğan'ı öldürüp gömdüğünü itiraf eden zanlı C.T. ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen amcası Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kocaali Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından iki şüpheli nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Şüphelilerden C.T. tutuklandı, Ö.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlı C.T'nin ifadesinde, tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdüğü Aydoğan'ın cesedini, yakınındaki fındık bahçesine gömdükten sonra mahalle kahvesine gittiğini, olay tarihinden bu yana dağlık alanlarda saklandığını söylediği öğrenildi.

Bu arada cinayetin, Aydoğan'ın ev sahibi olan C.T'nin babasının ifadeleri doğrultusunda ortaya çıktığı belirtildi.

Olay

Kocaali'de ikamet eden Aydoğan'dan 25 Nisan'dan beri haber alamayan yakınlarının, durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği kadavra köpeği "Melon" da katılmış, arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Kayıp kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E'yi (24) 19 Mayıs'ta Gebze'deki ikametinde gözaltına almış, kadın, Kocaali Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifade veren ve bir süredir haber alınamayan arkadaşı C.T. ise dün Sakarya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alınmıştı. Zanlının ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp Görele Mahallesi'ndeki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmasında cesede ulaşılmıştı.

Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı
Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Kuaför Savaş'ı katleden adam, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti Kuaför Savaş'ı katleden adam, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti Kayıp kuaförü öldürdüğü ortaya çıkan ortağı ve amcası adliyede (2) Kayıp kuaförü öldürdüğü ortaya çıkan ortağı ve amcası adliyede (2)
Kaynak: AA

Aydoğan, Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:45 AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
22:18 Okuldaki dansözlü eğlence olayının aslı ortaya çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 23:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da kuaförü öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement