Sakarya'da küçük ve büyükbaş hayvanlar "en güzel" seçilmek için yarıştı - Son Dakika
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Sakarya'da küçük ve büyükbaş hayvanlar "en güzel" seçilmek için yarıştı

27.05.2022 14:54
Sakarya'da küçük ve büyükbaş hayvanlar "en güzel" seçilmek için yarıştı

Sakarya'da, 14. Kaynarca Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali kapsamında küçük ve büyükbaş havan güzellik yarışması gerçekleştirildi.

Sakarya'da, 14. Kaynarca Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali kapsamında küçük ve büyükbaş havan güzellik yarışması gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde kurulan festival alanına süsledikleri hayvanlarıyla gelen vatandaşlar, İl Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerinin jüri olduğu yarışmada koyun, inek, dana ve buzağılarını sergiledi.

Etkinlik öncesi vatandaşlarla görüşen Belediye Başkanı Murat Kefli, katılımcılara başarılar diledi.

Yaş, ağırlık ve görsellik kriterlerine göre değerlendirilen hayvanlardan koyun, buzağı ve dana kategorilerinde seçilen birinciler 1 ton yemle ödüllendirildi.

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'14. Kaynarca Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali' başladı '14. Kaynarca Dartılı Keşkek, Tarım, Hayvancılık, Kültür Sanat Festivali' başladı
Kaynak: AA

Festival, Kaynarca, Sakarya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da küçük ve büyükbaş hayvanlar 'en güzel' seçilmek için yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da küçük ve büyükbaş hayvanlar "en güzel" seçilmek için yarıştı - Son Dakika
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