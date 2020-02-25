Sakarya'da Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri için anma programı düzenlenecek - Son Dakika
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Sakarya'da Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri için anma programı düzenlenecek

7 saat önce

Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri Sakarya'da düzenlenecek programla anılacak.

Sakarya'da Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri için anma programı düzenlenecek, System.String[]

Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri Sakarya'da düzenlenecek programla anılacak.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Başkanı Engin Sezer, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek programla ilgili AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'a bilgi verdi.

Filistin'in 1948 yılından beri İslam dünyasının değişmeyen gündemi olduğunu belirten Sezer, "Siyonistlerin köy baskınıyla başlayan süreç, uluslararası hukuksuzlukların ve işgalin ev ev, sokak sokak genişlemesiyle devam ediyor." diye konuştu.

Mavi Marmara gemisinin Gazze'ye uygulanan ambargoyu delmek için yola çıktığını anımsatan Sezer, gemiye yapılan saldırıda 10 yardım gönüllüsünün şehit düştüğünü, 56'sının da ağır yaralandığını kaydetti.

"Özgür Kudüs" davasına ve şehitlere sahip çıktıklarını dile getiren Sezer, Mavi Marmara seferinin 10. yılını programla anacaklarını belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım'ın da katılacağı program 1 Mart Pazar günü saat 17.00'de Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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