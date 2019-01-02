Sakarya'da Kültür-sanat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, "Oysa Rüyaydı" kitabının yazarı Merve Koçak Kurt'un söyleşi ve imza günü programı gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, "Oysa Rüyaydı" kitabının yazarı Merve Koçak Kurt'un söyleşi ve imza günü programı gerçekleştirilecek.



Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 4 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte yazar Merve Koçak Kurt'un kaleme aldığı eser, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde konuşulacak.



Öğrencilerle saat 14.00'te buluşacak olan Merve Koçak Kurt, kitabını katılımcılar için imzalayacak.

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