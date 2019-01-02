Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kültür-sanat

Sakarya'da Kültür-sanat

30 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, "Oysa Rüyaydı" kitabının yazarı Merve Koçak Kurt'un söyleşi ve imza günü programı gerçekleştirilecek.

Sakarya'da Kültür-sanat, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, "Oysa Rüyaydı" kitabının yazarı Merve Koçak Kurt'un söyleşi ve imza günü programı gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 4 Ocak'ta düzenlenecek etkinlikte yazar Merve Koçak Kurt'un kaleme aldığı eser, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nde konuşulacak.

Öğrencilerle saat 14.00'te buluşacak olan Merve Koçak Kurt, kitabını katılımcılar için imzalayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:06 Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Merve Koçak, Sakarya, Kültür Sanat
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