Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Kültür Sanat

Sakarya'da Kültür Sanat

7 dakika önce

Sakarya'da Şems Trio grubu, söyleşi ve dinleti programı düzenlendi.

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Sakarya'da Şems Trio grubu, söyleşi ve dinleti programı düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ziya Taşkent Salonu'nda söyleşi ve dinleti gecesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, moderatörlüğünü Enver Mete Aslan'ın üstlendiği etkinlikte, gitarda Şeyhmus Fidan, çelloda Murat Süngü, bağlamada Selçuk Murat Kızılateş ve vurmalı çalgılarda Erkan Kanat'ın yer aldığı Şems Trio'nun, halk müziğinin en güzel eserlerini vatandaşlarla buluşturduğu ifade edildi.

Grubun oluşum hikayesinin de paylaşıldığı programa ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Grubun adı isimlerimizin baş harfinden gelmektedir. Grup olarak daha çok halk müziği üzerine yoğunlaşmayı tercih ettik. Her zaman grup olmayı çok iyi bir şekilde başardık çünkü birlikte ne zaman çalmaya başlasak enstrümanlarımızı düşünmüyoruz. Önemli olan bizim için grup olarak ruhu yakalayabilmektir. Biz bir parçayız, hepimizin sadece rengi farklı. Düşünün ki bir bahçede açan çiçek konumundayız. Hayatın bize kazandırdığı her şeyi grup olunca birleştirdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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