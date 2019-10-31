Sakarya'da kültür sanat

Sakarya'da kasım ayında birçok kültür sanat etkinliği gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kasım ayında söyleşi ve imza günlerinden sergilere, tiyatro gösterimlerinden konferanslara ve sinema günlerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Tiyatro Külliyen tarafından sahnelenecek "Son Çıkış" oyunu 14 Kasım Perşembe, 1001 Sanat tarafından "Kayık Dünya" oyunu 25 Kasım Pazartesi saat 20.00'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Ayrıca, Cafer Özgül'ün yönettiği "Sükut Evi" filmi 18 Kasım Pazartesi saat 18.00'de AKM'de izlenebilecek.

Sinema gösterimleri

Etkinlikler kapsamında, 7 Kasım Perşembe "İhtiyar Adam ve Silah", 14 Kasım Perşembe "Sınır", 21 Kasım Perşembe "Güzel Oğlum" ve 28 Kasım Perşembe "Laurel ile Hardy" filmleri saat 20.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Kasım ayı kültür sanat etkinlik takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına "www.sakarya.bel.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kültür ve sanat etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edildi.