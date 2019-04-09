Sakarya'da Kültür-sanat Etkinlikleri
18 dakika önce
Sakarya Büyükşehir Belediyesi nisan kültür sanat etkinlikleri, "Fakr'a Övgü" kitabının söyleşisi ve imza günü programı ile devam etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
nisan kültür sanat etkinlikleri, "Fakr'a Övgü" kitabının söyleşisi ve imza günü programı ile devam etti.
İlk olarak Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen program daha sonra Faik Baysal Kütüphanesi
'nde devam etti. Programa konuşmacı olarak "Fakr'a Övgü" kitabının yazarı Rabia Brodbeck katıldı.
Etkinlikte konuşan yazar Rabia Brodbeck, "Ben bu hayatı yaşamaya başlamadan önce Ramazan ayı nedir bilmezdim, namazı bilmezdim ve cami nedir bilmezdim. Öyle güzel bir kapıdan geçtim ki bu kapı beni aldı içine ve oradan hiçbir zaman çıkarmadı. Gerçek insan kimliğime büründüm. Bu hayatta istediğimiz her şeyi yapma fırsatımız var ve bunu çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.
Hayat hikayesini Hazreti Ömer'in hikayesine benzettiğini dile getiren Rabia Brodbeck, şöyle konuştu:
"Benim hayat hikayem Hazreti Ömer ile birbirine çok benzemektedir. Şöyle ki Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmeye teşebbüs etmiştir ama Peygamberimizi gördükten sonra bu durumdan vazgeçiyor ve Müslüman oluyor. Benim katil kimliğim yok ama cahil kimliğim vardı. Ama artık Müslümanlık sayesinde her şeyim değişti. Müslüman olduktan sonra hayatımın ne kadar daha iyiye gittiğini gördüm. Oğlum doğduktan sonra bana koşulsuz sevmeyi öğretti. Bana göre gerçek Müslümanlık budur."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:57 Kaynak: AA
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