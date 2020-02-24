Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri "Turgut Cansever ve Mimari Anlayışı" konferansıyla devam edecek.

Ofis Sanat Merkezi'nde 25 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan etkinliğe Prof. Dr. Suphi Saatçi konuşmacı olarak katılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25 Şubat Salı günü saat 19.00'da gerçekleşecek olan etkinliğimize Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suphi Saatçi konuşmacı olarak katılacak. Tüm kültür ve sanat dostları davetlidir." ifadelerine yer verildi.