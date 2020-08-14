Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri açık havada izleyicilerle buluşacak - Son Dakika

Sakarya'da hafta sonu kültür sanat etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak açık havada yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yaz programında açık havada tiyatro gösterimlerinden sinema günlerine, çocuk etkinliklerinden sergilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Etkinlikler kapsamında Millet Bahçesi'nde yarın "Dilsiz" filmi 21.00'de izleyiciyle buluşacak. Alanda 16 Ağustos Pazar günü 20.00'de "Meddah Hikayesi: Tıkandı Baba" gölge oyunu sahnelenecek. Aynı gün saat 21.00'de "Uçan Halı: Kayıp Elmas" filmi çocukların beğenisine sunulacak.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına hassasiyet gösterilmesinin önem arz ettiği aktarılan açıklamada, izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunulacağı kaydedildi.