Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri evlere geliyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle online ortama taşınıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mayıs ayı etkinliklerinin 8 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da başlayacağı bildirildi.

Etkinliklerin ilk konusunun "Osmanlı Coğrafyasında Salgın Hastalıklar" olacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların programı belediyenin kurumsal Youtube hesabından izleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, etkinliklerin evlere konuk olmaya devam edeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele için kültür sanat etkinliklerimize bir süre ara vermiştik. Mayıs ayı kültür sanat etkinliklerimizle hem ramazanın manevi iklimini hem de kültürel çalışmaları evlere taşıyacağız. Kurumsal hesabımız youtube.com/sakaryabld üzerinde erişime açık olacak programlarımızın ilki 8 Mayıs Cuma günü 21.30'da olacak ve Dr. Halim Gençoğlu izleyicilere 'Osmanlı Coğrafyasında Salgın Hastalıklar'ı anlatacak."