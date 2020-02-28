Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, bugün ve yarın gerçekleştirmeyi planladığı kültür sanat etkinlikleri iptal edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat Cuma günü 'Osmanlı Mimarisinde Lale Devri Üslübu' söyleşisi, 29 Şubat Cumartesi günü Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilecek konak sohbetleri ve Ofis Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı çocuk etkinliği, ülke olarak yaşadığımız acı hadiseler dolayısıyla iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."