Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri iptal edildi - Son Dakika

Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

13 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, bugün ve yarın gerçekleştirmeyi planladığı kültür sanat etkinlikleri iptal edildi.

Sakarya'da kültür sanat etkinlikleri iptal edildi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin, bugün ve yarın gerçekleştirmeyi planladığı kültür sanat etkinlikleri iptal edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat Cuma günü 'Osmanlı Mimarisinde Lale Devri Üslübu' söyleşisi, 29 Şubat Cumartesi günü Tarihi Alicanlar Konağı'nda gerçekleştirilecek konak sohbetleri ve Ofis Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı çocuk etkinliği, ülke olarak yaşadığımız acı hadiseler dolayısıyla iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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