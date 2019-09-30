Sakarya'da kültür sanat sezonu açılıyor

Sakarya'da, yeni sezon kültür sanat etkinlikleri ekimde başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni kültür sanat sezonunda söyleşi ve imza günlerinden konserlere, tiyatro gösterimlerinden sergi açılışlarına kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikler kapsamında, 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları 8 ve 9 Ekim'de şiirseverlerle buluşacak.

Programı daha sonra açıklanacağı belirtilen 19. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'nda gerçekleştirilecek etkinlikler, şehrin farklı noktalarına yayılacak.

Yurt içi ve yurt dışından programlara katılan şairler, şiir sunumlarıyla unutulmaz bir deneyimi katılımcılarla paylaşacak.

Tiyatro ve film gösterimleri

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında, "Herkes Biliyor" filmi 17 Ekim'de, " Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında" 24 Ekim'de, "Arktik" ise 31 Ekim'de Ofis Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

"Yılın Düğünü" tiyatro oyunu, 18 Ekim'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

"İyi Çocuk" adlı oyun ise aynı tarihte çocuklar için sahnelenecek.

Ekim kültür sanat etkinlik takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına "www.sakarya.bel.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.