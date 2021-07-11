Sakarya'da Kum Enduro Yarışları yapıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahilde Kum Enduro Yarışları düzenlendi.

Kocaali Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü ve Toz Toprak Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen, gençler, ustalar, veteranlar ve prestij sınıfı kategorisinde gerçekleştirilen yarışlara 35 sporcu katıldı.

Sahile gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sporcular, zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara, daha sonra ödülleri verildi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, tecrübeli sporcuların görsel şölen sunduğunu belirterek, "Bir hafta önce sel afeti yaşamıştık. Onun sıkıntısını da bu coşku ve heyecanla üzerimizden atmış olduk. Etkinliğe katkı verenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Organizasyonun ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Acar, "Beklentimizin üzerinde katılım oldu. Ulusal düzeyde başladık, performansımıza göre değerlendirip uluslararasına dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aktaş da hem sporcular hem de seyirciler için keyifli parkur oluşturduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Seneye daha profesyonel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Dört kategoride düzenlediğimiz etkinlikte prestij sınıfındaki tüm sporcular uluslararası ve yurt içindeki yarışlarda derece yapmış kişiler. Parkurda birkaç engeli bilerek sert yaptık. Kum etabı, toprak etabına benzemiyor. Ondaki eforun 4-5 katı daha fazlasını burada yapıyoruz. Zor bir parkur oldu ama bir o kadar da keyifli."