Sakarya'da kumar oynayan ve restoranda içki içenlere ceza - Son Dakika

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Sakarya'da kumar oynayan ve restoranda içki içenlere ceza
6 saat önce
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kumar oynayan 13 kişi ile Adapazarı'nda bir restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, kumar oynayan 13 kişi ile Adapazarı'nda bir restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geyve'de kumar oynanan bir binaya baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.Adapazarı'nda ise bir restoranın içeri müşteri alıp, kapıları kilitleyerek alkol servisi yaptığı tespit edildi. Kapıyı çilingire açtıran polisler, restoranda içki içen 5 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesti. Kumar oynatan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken restoranında içki servisi yapan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:28 Kaynak: DHA
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