Sakarya'da Kurban Bayramı namazı Demokrasi Meydanı'nda kılınacak - Son Dakika

Sakarya'da Kurban Bayramı namazının Demokrasi Meydanı'nda kılınacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin Demokrasi Meydanı'nı bayram sabahına hazırladığı belirtildi.

"Bayramlar Birlikte Güzel" sloganıyla düzenlenecek buluşmada binlerce Sakaryalının bayram sabahında hep bir arada olacağı vurgulanan açıklamada, "Kurulacak platformda saf tutacak vatandaşlar, sabah ve bayram namazını burada eda edecek. Namaz sonrası Kur'an- Kerim tilaveti yapılacak. İkramlar sonrasında Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bayramlaşacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yüce, şunları kaydetti:

"Bayram birliktir, beraberliktir, dayanışmadır. Küskün olanların barıştığı, sevdiklerimizle yan yana olduğumuz mübarek günlerdir. Bu vesileyle paylaşmanın ve yardımlaşmanın sembolü olan Kurban Bayramı'mızın ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl, her bayramda olduğu gibi geleneğimizi bozmayarak Demokrasi Meydanı'nda bir araya geliyoruz. Büyükşehir olarak burada tüm hazırlığımızı yaptık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ön planda tuttuğumuz bu alanda hemşerilerimizle saf tutarak, sonrasında bayramlaşacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum, şimdiden tüm Sakarya'nın bayramı mübarek olsun."