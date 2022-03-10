Sakarya'da kurulacak merkezde gençlere yazılım öğretilecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve iki üniversitenin iş birliğiyle öğrencilere yazılım teknolojileri konusunda eğitimler verilecek.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen Yazılım Park AŞ protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bilimin merkezinin üniversiteler, uygulama alanlarının da yerel yönetimler olduğunu anlattı.

İki unsuru harmanlayarak katma değer oluşturduklarını anlatan Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençler için çizdiği "1 Milyon Yazılımcı" projesiyle eş zamanlı olarak, şehirdeki iki üniversiteyle "Yazılım Park Projesi"ni hayata geçireceklerini belirtti.

Proje kapsamında öğrencilere yazılım sektöründe kullanılan teknolojilere dair eğitimler verileceğini kaydeden Yüce, "Kendilerine yazılım geliştirme teknolojilerini ve metotlarını anlatacağız. Üniversitelerden hocalarımız ve sektörden uzmanlarımızı öğrencilerimizle buluşturacak eğitim programları düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin kurumsal bir yapı içerisinde çalışma tecrübesi edinmelerini sağlayacağız." diye konuştu.

Yüce, projeden sadece öğrencilerin yararlanmayacağını, kendisini bu konuda geliştirmek isteyen vatandaşların da proje kapsamında eğitimlere katılabileceğini ifade etti.

+1 Uygulaması

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da üniversite olarak hayata geçirdikleri "+1 uygulaması"nın Sakarya'dan tüm ülkeye örnek olduğunu söyledi.

Projenin hayırlı olması temennisinde bulunan Savaşan, "Öğrencilerimiz bir taraftan yazılım bilgilerini tecrübeye dönüştürürken öbür taraftan da yerel yönetimlerin ihtiyacını giderecek şekilde fırsat oluşuyor. Üniversiteler giderek daha fazla sektörle yerel yönetimlerle ve diğer kamu kuruluşlarıyla entegre olarak öğrencileri gerçek hayata alıştırmak durumunda." diye konuştu.

Savaşan, büyükşehir belediyesiyle birçok alanda ortak projeler yaptıklarını, ciddi destek gördüklerini sözlerine ekledi.

"Sektörün ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap verecek"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise gelişen dünyaya hızlı bir biçimde ayak uydurmaları gerektiğini belirtti.

Yazılımın daha yaygın hale gelmesi için iş birliğinin son derece önemli olduğuna işaret eden Sarıbıyık, üniversite olarak iş yerinde yapılan eğitimleri önemsediklerini, bu kapsamda öğrencileri bir dönem tam zamanlı olarak işletmelere gönderdiklerini anlattı.

Yazılımın günlük hayatta kullanım gerekçelerinin dikkate alınarak öğrencilerin yetiştirilmesinin önemine değinen Sarıbıyık, "Sektörün ihtiyaçlarına daha hızlı bir şekilde cevap vereceğini düşünüyorum. Sahaya yönelik insan yetiştirmeye bir nebze de olsa katkı vermiş olacağız. Hem bizim öğrencilerimiz ayakları yere basan kişiler olarak yetişecek hem de iş dünyasına hizmet etmiş olacak. İş dünyası da nitelikli insan kaynağına daha kolay ulaşmış olacak." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Yüce, Savaşan ve Sarıbıyık protokolü imzaladı.

Protokolle Büyükşehir Belediyesinin Maltepe Park Sosyal Tesisleri'ndeki Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak Yazılım Park AŞ'de, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri, yazılım konusundaki tecrübelerini öğrencilere aktaracak.

Yazılım Park AŞ'yi kuracak öğrencilerin geliştirdiği yazılımlar daha sonra farklı kurum ve kuruluşların hizmetine sunulacak.