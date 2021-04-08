Sakarya'da kurulan merkezde kadınların ürettiği ürünler yurt içi ve dışına pazarlanıyor - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde kadınlar tarafından geleneksel ve modern yöntemlerle üretilen ürünler, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına gönderiliyor.

Geyve- Taraklı kara yolunun kenarında 2009 yılına kadar belediyenin çöp toplama yeri olarak kullanılan alanın düzenlenmesiyle 2018'de hizmete giren merkezde, ilçenin en önemli ürünü ayva başta olmak üzere marmelat, pestil, salça, pekmez, turşu, sirke, tarhana, erişte ve reçel gibi yöresel ürünler, belediyenin "Geyva" markasıyla satışa sunuluyor.

Merkezde, odun ateşinde pişirilen ekşi mayalı ekmek, salça, pekmez, reçel gibi el yapımı ürünlerin yanı sıra meyve ve sebzelerin posasından sabun yapılıyor. Tamamen kadınların istihdam edildiği merkezden elde edilen gelirle ilçede okuyan öksüz ve yetim çocuklara da burs veriliyor.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine, aradan geçen zamanda ciddi atılım gerçekleştiren merkezin hem sosyal tesis hem de üretim merkezi olarak hizmet verdiğini anlattı.

"Geyva"nın artık dünyaya mal olmuş bir marka olduğunu vurgulayan Kaya, "20'ye yakın marka arasından tercih ediliyor. Belediyenin tescilli markası, tüm ürünlerimizi buradan çıkarıyoruz. Bu sene yaklaşık 180 ürün çıkardık." dedi.

Merkezde yıl boyu üretimin devam ettiğine işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Geyve bir meyve deposu, yaklaşık 350 bin ton ürün çıkaran bir ilçeyiz. Yanımızda Pamukova ilçemiz de var, onlarda da yaklaşık 250 bin tona yakın ürün çıkıyor. Çiftçimize ciddi destek sağlayacağımızı söyledik. Ürünlerimizin tamamını buradan alıyoruz. Kurutma bile yapıyoruz burada. Vatandaşın çıkardığı her ürün burada mamule çevrilebiliyor. Pekmezinden turşusuna, sirkesinden makarnasına, eriştesine, tarhanasına kadar tüm ürünleri burada mamul hale getiriyoruz.

İnternet üzerinden satışımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin her bir noktasına mal gönderiyoruz. Özellikle salgın döneminde vatandaşlarımızın daha sağlıklı daha güvenilir gıdaya ulaşmasını Geyve olarak sağlamış bulunduk. Kullandığımız tüm ürünler birinci kalite. Katkı maddesi ve boya kesinlikle kullanmıyoruz. Ürünlerimizi, vatandaşımızın evlerinde yaptığı eski sistemle yapıyoruz."

"Yurt dışına mal göndermeye devam edeceğiz"

Kaya, "Geyva" markasını kurarken Türkiye'nin yanı sıra dünyaya mal satma amacıyla hareket ettiklerini belirterek, "Geçenlerde Çeçenistan Grozni'ye ve Almanya Stuttgart'a mal gönderdik. Türkiye'nin her köşesi ayrı, artık bundan sonra inşallah yurt dışına mal göndermeye devam edeceğiz. 'Geyva', bizim için bir idealdi, hedefti, kızıl elmaydı. Hamdolsun bunu başarmış olduk. Antalya, İstanbul ve Yalova'da mal yaptığımız firmalar var. Zaten şurada kesin ve katiyiz; malımızın kalitesini kesinlikle bozmayacağız." şeklinde konuştu.

Ciddi bir katma değer oluşturarak piyasaya para girişi sağladıklarını dile getiren Kaya, "Vatandaşımızın malı da daha değerli hale gelmeye başladı. Marka tescilimizin hemen akabinde Geyve'de ayvanın coğrafi işaretini de aldık. Bu da bizim çiftçiye en büyük katkılarımızdan bir tanesi." dedi.

"Burası bir pazar gibi"

Üretici İbrahim Yemiş de merkezin çiftçiye çok büyük katma değer kazandırdığını anlattı.

İlçenin ayva başta olmak üzere karma tarımla uğraştığına işaret eden Yemiş, "Ürettiklerimizi buraya getirip değerlendirebiliyoruz. Hiçbir malımız ziyan olmuyor. Üretimde de artışlara vesile oldu. Pazar bulmada sıkıntı yaşamıyoruz, büyükşehirlere yakın olduğu için alıcılar da buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Üretici Osman Önal da "Burası bir pazar gibi. Üreticimiz mallarını buraya getiriyor. Burası çok güzel oldu, eskiden çöplüktü. Başkanımız burayı fabrika gibi yaptı." dedi.

Yöresel Ürünler Merkezi Müdürü Sevilay Çınar ise merkezde hiçbir ürünün ziyan olmadığını vurgulayarak, sıfır atık anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.