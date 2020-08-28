Sakarya'da kurum ve kuruluşlarla "TSE COVID-19" belgeleri verildi - Son Dakika

Sakarya'da kurum ve kuruluşlarla "TSE COVID-19" belgeleri verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, kurum ve kuruluşlara verilen "Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz" belgelerine ilişkin, "627 kuruluşumuzu güvenli üretim, 86 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 29 okulumuzu da okulum temiz belgesi ile belgelendirdik.

Sakarya'da kurum ve kuruluşlarla

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, kurum ve kuruluşlara verilen "Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz" belgelerine ilişkin, "627 kuruluşumuzu güvenli üretim, 86 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 29 okulumuzu da okulum temiz belgesi ile belgelendirdik." dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO) düzenlenen "TSE COVID-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm Belgesi ve Okulum Temiz Belgesi" takdim töreni programında konuşan Büyükdede, koronavirüs henüz Türkiye'ye sıçramamışken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin gereken tedbirleri aldığını, Türkiye'nin bu küresel şokta en başarılı sınav veren ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üretimde devamlılığı sağlayacak uygulamaları hayata geçirdiklerini, bunları yaparken çalışanların sağlığının kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Büyükdede, "Çalışanları, ziyaretçileri, tedarikçileri, bakım personelini korumak için hijyen uygulamaları ile kontrol tavsiyelerini içeren Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladı. Sanayi işletmelerimizle başladığımız kılavuz ve belgelendirme çalışmalarımızı hizmet sektörümüz, okullarımız ve turizm sektörüne de yaydık." şeklinde konuştu.

Büyükdede, bu süreçte firmalara ek maliyetler yüklemediklerini ve basit ama etkili tedbirler alınmasını önerdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Kılavuzlarımız, kuruluşlara salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmadı. Aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, kuruluşların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağladı. Kuruluşları buna göre denetledik, kılavuzda yer verdiğimiz standartları sağlayıp sağlamadığına baktık. Sektörlerden ve vatandaşlarımızdan ilgi gören belgelendirme programları çerçevesinde 627 kuruluşumuzu güvenli üretim, 86 kuruluşumuzu güvenli hizmet, 29 okulumuzu da okulum temiz belgesi ile belgelendirdik."

"TSE, tüm kaynak ve imkanlarını Kovid-19 ile mücadelede seferber etti"

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, insanlığı tehdit eden salgın döneminde ekonominin çarklarının dönmesinin hem birey hem de yöneticisi olduğu TSE açısından son derece önem arz ettiğini söyledi.

Bu dönemde enstitü olarak "Ne yapabiliriz?" sorusuna cevap aradıklarını anlatan Şahin, "Enstitümüz, bu süreçte tüm kaynak ve imkanlarını Kovid-19 ile mücadelede seferber etti. Öncelikle ilgili standartların tamamını sanayicimizin erişimine açtık. Cerrahi maskelerin yerine kullanılan yıkanabilir bez maskelerin standartları ile ilgili bir çalışma yaptık. TSE K 599 Standardını (Fotoblok-1) belirleyerek ilgili taraflara sunduk." diye konuştu.

Şahin, sanayicilere destek olmak, tüketiciler üzerinde güven duygusu oluşturmak, güvenin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerine değinerek şunları kaydetti:

"TSE'miz, milli bir kurum olmanın sorumluluğunu esas alarak Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu ile güvenli üretim belgelendirme programını hazırladı. Bu belgelendirme programının bazı temel yaklaşımları bulunuyor. Öncelik, başta çalışanlar olmak üzere tedarikçiler, müşteriler, tüketiciler gibi ilgili tüm tarafların sağlığını koruma altına almaktır. Ayrıca kontrollerin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamaktır. Kuruluşların faaliyet alanları, uymak zorunda olduğu yasal şartlar, operasyonel farklılıklar, teknik altyapı, çalışanların eğitim durumu, farkındalıkları, kurum kültürü, tedarikçilerinden dolayı belgelendirme programı bazı hususlarda çeşitlilik göstermektedir."

Süreçlerini kendilerinin yayımladığı belgelendirme programına göre yürüten kuruluşları "Güvenli Üretim" belgesi ile belgelendirdiklerini anlatan Şahin, ayrıca turizm belgelendirme çalışmalarında görev aldıklarını, şimdi de AVM'lerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Dünya yeniden kodlanıyor, yazılıyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da özellikle salgının dünyada çoğu şeyi yeniden şekillendirdiğini anlatarak "Dünya yeniden kodlanıyor, yazılıyor. Koronavirüs aynı zamanda ülkeleri, toplumları test ediyor. Hangi ülke ve şehirlerin ayakta kalacağını, ön olacağını ortaya koyuyor. Ülkemiz baştan beri büyük bir sınav veriyor ve dünyaya örnek uygulamalar ortaya koyuyor. Bizim koronavirüs sonrasında şehrimizi iyi konumlandırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ, pandeminin görüldüğü ilk günden bu yana üyelerinin ve halkın güvenliğini önceleyen faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Bu süreçte, öncelikle insanı ve firmaları yaşatmanın gerektiğinin altını hep çizdiklerini anlatan Altuğ, üretim zincirinin devamlılığı, ekonominin süreci en az hasarla atlatabilmesi ve sektörlerin ayakta kalmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Altuğ, bu doğrultuda bugün SATSO ve Sakarya Ticaret Borsasının da araların da bulunduğu kurum ve kuruluşların daha önce tecrübe edilmemiş bu süreci doğru yönetme ve eksiklerini görerek tamamlama gayreti ile bir adım önde olduğunu dile getirdi.

Törenin sonunda, 27 kurum ve kuruluşa belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.

Koronavirüs, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 16:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kurum ve kuruluşlarla 'TSE COVID-19' belgeleri verildi - Son Dakika


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