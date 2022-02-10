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Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı - Son Dakika

Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı

10.02.2022 20:58
Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Hacıkışla Mahallesi'nde 13 yaşındaki A.İ.A, evde bulunan kurusıkı tabancayla oynarken silah ateş aldı.

Çocuğunun sağ ayağının üst kısmından yaralandığını gören baba Ö.A, evladını Hendek Devlet Hastanesine götürdü.

A.İ.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Sakarya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı - Son Dakika
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