Sakarya'da kurusıkı tabancayla oynayan çocuk ayağından yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Hacıkışla Mahallesi'nde 13 yaşındaki A.İ.A, evde bulunan kurusıkı tabancayla oynarken silah ateş aldı.

Çocuğunun sağ ayağının üst kısmından yaralandığını gören baba Ö.A, evladını Hendek Devlet Hastanesine götürdü.

A.İ.A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.