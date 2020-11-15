Sakarya'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Sakarya'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı

15.11.2020 16:15
Sakarya'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuruyemişçi dükkanına giren güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuruyemişçi dükkanına giren güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.

Yeni Bosna Caddesi'ndeki bir kuruyemişçi dükkanına, içeride müşteriler olduğu sırada güvercinler girdi.

Dükkandaki paketli ürünlerin ve tavanda asılı levhaların üzerine konan güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.

Güvercinleri bir süre sonra elleriyle yakalayıp dışarı çıkarmayı başaran çalışanlar, daha sonra kuşları doğaya saldı.

Saraybosna, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


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