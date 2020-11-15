Sakarya'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Güvercinleri bir süre sonra elleriyle yakalayıp dışarı çıkarmayı başaran çalışanlar, daha sonra kuşları doğaya saldı.

Yeni Bosna Caddesi'ndeki bir kuruyemişçi dükkanına, içeride müşteriler olduğu sırada güvercinler girdi.

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